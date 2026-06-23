تطورات الحالة الصحية لـ ميدو بعد إصابته بجلطة في المخ

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 17:18

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو

تعرض أحمد حسام "ميدو" مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق لجلطة في المخ ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وعلم FilGoal.com أن ميدو أودع في الرعاية المركزة، وخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وقرر الفريق الطبي استمرار ميدو تحت الملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة لحين استقرار حالته الطبية.

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وبدأ ميدو مسيرته الكروية في الزمالك قبل أن يحترف في جينت البلجيكي عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

وخاض ميدو رحلة احتراف طويلة وناجحة وأبرز محطاته كانت مع جينت وأياكس وسيلتا فيجو ومارسيليا وروما وتوتنام وويجان وميدلسبراه ووست هام.

وحصل ميدو على بطولة الدوري الهولندي رفقة أياكس مرتين بالإضافة إلى مرة واحدة كأس هولندا والسوبر الهولندي.

وتوج ميدو بكأس أمم إفريقيا 2006 التي أقيمت في مصر.

وتتمنى أسرة FilGoal.com أن يشفيه الله عاجلا وليس آجلا وأن يمتعه بدوام الصحة والعافية.

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