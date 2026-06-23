يرى نزار الرشدان لاعب الأردن أن منتخب بلاده كان قريبا من تحقيق الفوز على الجزائر في كأس العالم، إلا أن بعض الأخطاء البسيطة حالت دون الخروج بالنتيجة المطلوبة.

وودع النشامى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الجزائر ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال الرشدان في تصريحات نشرتها جريدة الملاعب الأردنية: "الفريق قدم مباراة مميزة وكان يطمح لتحقيق الانتصار، إلا أن استقبال هدفين من كرات ثابتة كلفنا الخسارة".

وأوضح "ظهرنا بصورة قوية خلال الشوط الأول ونجحنا في صناعة العديد من الفرص، لكن الأخطاء البسيطة لعبت دورا حاسما في نتيجة المباراة".

وأضاف الرشدان "سنعمل على الاستفادة من الأخطاء وتصحيحها في المباريات المقبلة".

وأكمل "كنا نطمح للفوز، لكن هذه هي كرة القدم، وإن شاء الله سنتعلم من أخطائنا في المباراة القادمة ضد الأرجنتين".

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحصل مازا على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر ضد الأردن.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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