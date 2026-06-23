كأس العالم - حكم نهائي 2022 يدير لقاء مصر وإيران

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد إيران بكأس العالم.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في السادسة من صباح السبت.

وسيدير البولندي سيمون مارشينياك اللقاء كحكم ساحة.

ويعاونه مواطنيه توماس ليستكيفيتش وآدم كوبسيك كمساعدين.

بينما يتواجد الياباني فوسوكي أراكي كحكما رابع، ومواطنه جون ميهارا كحكم مساعد احتياطي.

يذكر أن مارشينياك كان حكما لمباراة نهائي النسخة الماضية من كأس العالم بين الأرجنتين ضد فرنسا.

ويدخل الفراعنة اللقاء وهم في صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من تعادل مع بلجيكا وفوز على نيوزيلندا.

بينما يملك المنتخب الإيراني نقطتين من تعادلين مع نيوزيلندا وبلجيكا.

كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.