كأس العالم - حكم نهائي 2022 يدير لقاء مصر وإيران

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 16:18

كتب : محمد جمال

الحكم البولندي سيمون مارشينياك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد إيران بكأس العالم.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في السادسة من صباح السبت.

وسيدير البولندي سيمون مارشينياك اللقاء كحكم ساحة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - حارس الأردن: لا نلوم إلا أنفسنا كأس العالم – تييليمانس: مغادرة دوكو من أجل مولوده؟ هذه الذكريات لا يمكن استعادتها كأس العالم - جناح الأردن: نشعر بالقهر.. كنا نستحق الفوز في مباراة واحدة على الأقل كأس العالم - بيتكوفيتش: انتصارنا على الأردن نتيجة عادلة ومنطقية

ويعاونه مواطنيه توماس ليستكيفيتش وآدم كوبسيك كمساعدين.

بينما يتواجد الياباني فوسوكي أراكي كحكما رابع، ومواطنه جون ميهارا كحكم مساعد احتياطي.

Image

يذكر أن مارشينياك كان حكما لمباراة نهائي النسخة الماضية من كأس العالم بين الأرجنتين ضد فرنسا.

ويدخل الفراعنة اللقاء وهم في صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من تعادل مع بلجيكا وفوز على نيوزيلندا.

بينما يملك المنتخب الإيراني نقطتين من تعادلين مع نيوزيلندا وبلجيكا.

كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

مصر إيران سيمون مارشينياك
نرشح لكم
كأس العالم - حارس الأردن: لا نلوم إلا أنفسنا كأس العالم – تييليمانس: مغادرة دوكو من أجل مولوده؟ هذه الذكريات لا يمكن استعادتها كأس العالم - جناح الأردن: نشعر بالقهر.. كنا نستحق الفوز في مباراة واحدة على الأقل كأس العالم - بيتكوفيتش: انتصارنا على الأردن نتيجة عادلة ومنطقية كأس العالم - السلامي: ما قدمه النشامى يدعو للفخر.. وجئنا لنتعلم كأس العالم - مدافع الجزائر: نستحق الفوز على الأردن وهذا هو الدليل كأس العالم - مهاجم الجزائر: مصيرنا أصبح بأيدينا.. ولا نريد التأهل ضمن أفضل ثوالث كأس العالم - 6 منتخبات تضمن التأهل لدور الـ32.. و4 يودعون
أخر الأخبار
بعد 3 مواسم.. المصري يعلن رحيل ميدو جابر 2 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - حكم نهائي 2022 يدير لقاء مصر وإيران 23 دقيقة | في المونديال
جاتوزو يتولى تدريب لاتسيو 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: روما يرد على عرض إيندهوفن لضم المغربي أنس صلاح الدين 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - حارس الأردن: لا نلوم إلا أنفسنا 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – تييليمانس: مغادرة دوكو من أجل مولوده؟ هذه الذكريات لا يمكن استعادتها ساعة | في المونديال
برشلونة يعلن التعاقد مع حمزة عبد الكريم بشكل نهائي ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الاهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا لـ تريزيجيه.. والمفاوضات تسير جيدا ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531656/كأس-العالم-حكم-نهائي-2022-يدير-لقاء-مصر-وإيران