جاتوزو يتولى تدريب لاتسيو

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

جاتوزو مدرب فالنسيا

أعلن نادي لاتسيو يوم الثلاثاء تعيين جينارو جاتوزو كمدير فني للفريق.

وتولى جاتوزو المنصب خلفا لماوريتسيو ساري الذي رحل قبل أيام.

وأعرب النادي عبر موقعه عن ترحيبه بالمدرب الجديد، مؤكداً ثقته في أن خبرته واحترافيته وعزيمته ستسهم في تحقيق أهداف النادي الرياضية.

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ولم يعلن لاتسيو مدة التعاقد مع جاتوزو، ولكن تقارير عديدة تشير إلى أنه وقع على عقد لمدة عامين.

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وكان لاتسيو قد اتفق مع ساري على فسخ التعاقد بالتراضي.

ووصل لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا وخسره من خصمه إنتر بهدفين دون رد.

واحتل لاتسيو المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

بينما التجربة الأخيرة لجاتوزو كانت تدريب منتخب إيطاليا، ولم يتمكن من التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الخسارة من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في الملحق المؤهل للبطولة.

لاتسيو جينارو جاتوزو
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