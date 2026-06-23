تقرير: روما يرد على عرض إيندهوفن لضم المغربي أنس صلاح الدين

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 15:48

كتب : FilGoal

أنس صلاح الدين - روما

رد نادي روما على نظيره إيندهوفن بشأن عرضه للتعاقد مع المغربي أنس صلاح الدين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب أنس صلاح الدين في إيندهوفن على سبيل الإعارة منذ صيف 2025.

وبحسب صحيفة الميساجيرو، فإن روما رفض عرضا من إيندهوفن لضم أنس صلاح الدين مقابل 7.5 مليون يورو.

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وذكرت الصحيفة أن إيندهوفن لديه بند أحقية شراء أنس صلاح الدين بـ 8.5 مليون يورو، لكن النادي الهولندي يريد اللاعب بقيمة أقل وروما يرفض.

وأوضحت الصحيفة أن أنس صلاح الدين يرغب في العودة والاستمرار مع الجيالوروسي.

ويتواجد الظهير الأيسر رفقة منتخب بلاده في كأس العالم.

وشارك أنس صلاح الدين في مباراة فريقه ضد البرازيل التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات كبديل.

ودخل أنس صلاح الدين في الدقيقة 80 بدلا من نصير مزراوي.

ولعب أنس صلاح الدين 25 مباراة في الموسم المنقضي مع إيندهوفن وصنع هدفا ولم يسجل.

وكان روما قد تعاقد مع أنس صلاح الدين في شتاء 2025 قادما من تيفينتي مقابل 8.5 مليون يورو.

أنس صلاح الدين روما أيندهوفن
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