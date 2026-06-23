كأس العالم - حارس الأردن: لا نلوم إلا أنفسنا

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 15:46

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد الأردن

حمل يزيد أبو ليلى حارس الأردن لاعبي النشامى مسؤولية فقدان فرص التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم.

وودع النشامى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الجزائر ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال أبو ليلى في تصريحات نشرتها جريدة الملاعب الأردنية: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، نعتذر للجمهور".

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وأضاف "حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية، لكن لم يحالفنا التوفيق خلال المباراة".

وأكمل "لقد حاولنا الفوز باللقاء لكن الحظ لم يكن بجانبنا، سيطرنا قليلا على المباراة وأهدرنا عدة فرص، كان المنتخب الجزائري في قمة تركيزه".

وتابع الحارس الأردني "نعتذر للجماهير ولا نلوم إلا أنفسنا".

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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الأردن الجزائر يزيد أبو ليلى
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