برشلونة يعلن التعاقد مع حمزة عبد الكريم بشكل نهائي

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 14:48

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - حمزة عبد الكريم

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي بشكل نهائي.

ووقع صاحب الـ 18 عاما مع برشلونة لمدة 3 مواسم حتى عام 2029.

عبد الكريم سيقيد ضمن الفريق الرديف لبرشلونة ولكن سيكون بمقدوره المشاركة مع الفريق الأول بشكل طبيعي.

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وكانت صحيفة آس الإسبانية قد كشفت عن نية هانز فليك في ضم المهاجم المصري لفترة إعداد الفريق الأول قبل بداية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى إمكانية حصول عبد الكريم على فرصة الظهور كمهاجم أساسي خلال فترة الإعداد، في ظل انتظار النادي التعاقد مع مهاجم جديد، إلى جانب ارتباط فيران توريس بمشاركته مع منتخب إسبانيا.

وسجل عبد الكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب، ما دفع النادي للتمسك بالتعاقد معه بشكل نهائي.

ويخطط برشلونة لمشاركة اللاعب مع برشلونة أتلتيك في الموسم المقبل، مع إمكانية منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول.

ويعمل الجهاز الفني على تطوير اللاعب من حيث فهم اللعب والتحركات خارج منطقة الجزاء إلى جانب قدرته التهديفية.

وينتظر فليك استمرار تطور اللاعب خلال البطولة تمهيدا للاعتماد عليه مستقبلا.

ويحظى اللاعب بثقة حسام حسن مدرب منتخب مصر، الذي قال "يمتلك شخصية قوية وقدرات فنية مميزة، وكان متفوقا على مستواه مع فرق الشباب".

ويتواجد عبد الكريم حاليا مع منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشارك عبد الكريم في أول مباراتين بكأس العالم ضد بلجيكا ونيوزيلندا.

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم
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