مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا لـ تريزيجيه.. والمفاوضات تسير جيدا

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 14:47

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الأهلي ضد البنك الأهلي

تلقى النادي الأهلي عرضا من نظيره الرياض السعودي من أجل التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "نادي الرياض السعودي أرسل عرضا رسميا من أجل ضم تريزيجيه".

وأتم "المفاوضات تسير بشكل جيد، والأهلي ينتظر التوصل لاتفاق يليق بالنادي واللاعب".

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وأفادت جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق أن توصل إدارة الرياض إلى اتفاق مع الأهلي وتريزيجيه يتوقف على مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لم تفضِ إلى اتفاق بعد، نتيجة اختلافات مالية بين العرض المقدّم والقيمة المالية التي يطلبها كل منهما.

وأوضح التقرير أن عرض الرياض وصل إلى مليون دولار للأهلي، أقل بنصف مليون مما يطلبه النادي للموافقة على إتمام الصفقة.

بينما تعرض إدارة النادي السعودي على تريزيجيه عقدا بقيمة مليوني دولار، فيما يشترط اللاعب 3 ملايين لإتمام التوقيع.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.

تريزيجيه ميركاتو الأهلي الرياض
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