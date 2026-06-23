كأس العالم - جناح الأردن: نشعر بالقهر.. كنا نستحق الفوز في مباراة واحدة على الأقل

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 14:12

كتب : FilGoal

احتفال هدف نذير بن بوعلي - الجزائر ضد الأردن

أكد محمود مرضي جناح منتخب الأردن أن لاعبي النشامى يشعرون بمرارة الخسارة بعد أول مباراتين في كأس العالم 2026، مؤكداً أن المنتخب كان قادرا على تحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل.

وودع النشامى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الجزائر ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال مرضي في تصريحات نشرتها جريدة الملاعب الأردنية: "قدر الله وما شاء فعل، نشعر بالقهر لأننا بصراحة في المباراتين كنا قادرين على الفوز، أو على الأقل الفوز في مباراة واحدة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بيتكوفيتش: انتصارنا على الأردن نتيجة عادلة ومنطقية كأس العالم - السلامي: ما قدمه النشامى يدعو للفخر.. وجئنا لنتعلم كأس العالم - مدافع الجزائر: نستحق الفوز على الأردن وهذا هو الدليل كأس العالم - مهاجم الجزائر: مصيرنا أصبح بأيدينا.. ولا نريد التأهل ضمن أفضل ثوالث

وأشار مرضي إلى أن شعور الإحباط داخل المنتخب يعود إلى قناعة اللاعبين بأنهم كانوا قادرين على تحقيق نتائج أفضل خلال البطولة.

وخسر منتخب الأردن من النمسا في الجولة الافتتاحية بنتيجة 1-3.

وأضاف "كل لاعب قدم ما قدر عليه واستطاع، والحمد لله مررنا بظروف صعبة خلال التصفيات، من ظروف سفر وغيرها، لكن الحمد لله قدرنا أن نصل إلى هذا المحفل الكبير".

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم الأردن الجزائر
نرشح لكم
كأس العالم - بيتكوفيتش: انتصارنا على الأردن نتيجة عادلة ومنطقية كأس العالم - السلامي: ما قدمه النشامى يدعو للفخر.. وجئنا لنتعلم كأس العالم - مدافع الجزائر: نستحق الفوز على الأردن وهذا هو الدليل كأس العالم - مهاجم الجزائر: مصيرنا أصبح بأيدينا.. ولا نريد التأهل ضمن أفضل ثوالث كأس العالم - 6 منتخبات تضمن التأهل لدور الـ32.. و4 يودعون كأس العالم – روميرو يكشف فترة غيابه بعد إصابته ضد النمسا مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يونيو وفجر الأربعاء.. البرتغال وإنجلترا في كأس العالم كأس العالم - مؤتمر كانافارو: دوري مختلف عن 2006.. وأؤمن باللعب الجماعي
أخر الأخبار
برشلونة يعلن التعاقد مع حمزة عبد الكريم بشكل نهائي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من الاهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا لـ تريزيجيه.. والمفاوضات تسير جيدا 20 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - جناح الأردن: نشعر بالقهر.. كنا نستحق الفوز في مباراة واحدة على الأقل 55 دقيقة | في المونديال
أثليتك: رتوش أخيرة تفصل أربيلوا عن تدريب فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - بيتكوفيتش: انتصارنا على الأردن نتيجة عادلة ومنطقية ساعة | في المونديال
كأس العالم - السلامي: ما قدمه النشامى يدعو للفخر.. وجئنا لنتعلم ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدافع الجزائر: نستحق الفوز على الأردن وهذا هو الدليل 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مهاجم الجزائر: مصيرنا أصبح بأيدينا.. ولا نريد التأهل ضمن أفضل ثوالث 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531649/كأس-العالم-جناح-الأردن-نشعر-بالقهر-كنا-نستحق-الفوز-في-مباراة-واحدة-على-الأقل