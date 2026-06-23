كأس العالم - بيتكوفيتش: انتصارنا على الأردن نتيجة عادلة ومنطقية

أشاد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر بما قدمه فريقه ضد الأردن، حين قلب تأخره إلى فوز ثمين في كأس العالم.

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات للصحفيين: "العودة في النتيجة بعد التأخر أمام الأردن تُظهر الشخصية القوية التي كنت أبحث عنها في الفريق".

وأضاف "أعلم أن الشك لم يتسلل إلى نفوس اللاعبين بعد اهتزاز الشباك بالهدف الأردني، بل حافظنا على هدوئنا المعتاد وواصلنا الإيمان بحظوظنا حتى قلبنا الطاولة".

وأوضح بيتكوفيتش أن لاعبيه استحقوا النقاط الثلاث بالنظر إلى المردود الذي قدموه طوال المباراة، قائلاً: "لقد فرضنا أسلوبنا وصنعنا فرصاً محققة تجعل من فوزنا نتيجة عادلة ومنطقية".

وواصل المدرب البوسني "الأوراق البديلة منحتنا الانتعاش اللازم وضاعفت من ضغطنا الهجومي في الوقت المناسب".

وتابع "المكسب الأكبر هو رد الفعل القوي للمجموعة بعد كبوة الأرجنتين، لقد برهنا أننا نملك الكبرياء للنهوض سريعا عندما نسلح أنفسنا بالثقة والشخصية".

وأتم "رغم الفوز، لم نحسم التأهل بعد ولم ننجز شيئا، تنتظرنا مواجهة حاسمة أمام النمسا، فمصيرنا ما زال تحت أقدامنا".

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.