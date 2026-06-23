كأس العالم - السلامي: ما قدمه النشامى يدعو للفخر.. وجئنا لنتعلم

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 13:24

كتب : FilGoal

جمال سلامي - مدرب منتخب الأردن

يؤمن جمال السلامي مدرب الأردن بأن فريقه اكتسب خبرات من المشاركة الأولى في كأس العالم، وذلك بعدما انتهت حظوظه في التأهل للدور الثاني.

وودع النشامى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الجزائر ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال سلامي في تصريحات نقلتها جريدة الملاعب الأردنية: "جئنا لنتعلم، وخضنا مباريات رائعة والتجربة كانت مميزة، وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون للأردن"

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وأضاف "أتمنى أن نقدم مباراة قوية أمام الأرجنتين، ونختتم المشاركة الأولى في المونديال بشكل جيد".

وأشار إلى أن الفريق افتقد الخبرة في لحظات حاسمة من لقاء الجزائر، موضحاً أن استقبال هدفين من كرات ثابتة كان بمثابة جزء من الدروس المستفادة.

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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