كأس العالم - مدافع الجزائر: نستحق الفوز على الأردن وهذا هو الدليل

يؤمن عيسى ماندي مدافع الجزائر أن منتخب بلاده استحق الفوز على الأردن في القمة العربية التي جمعت المنتخبين يوم الثلاثاء.

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وقال ماندي في تصريحات نقلتها جريدة النهار: "منتخب الأردن لم يقدم أداءً كبيراً في الشوط الأول، وصنع فرصة خطيرة واحدة فقط، جاءت منها لقطة الهدف".

وأضاف "المنافس خلق لنا بعض الصعوبات، لكننا كنا نستحق الفوز، والدليل أننا صنعنا العديد من الفرص الخطيرة".

وتابع "تعرض أي منتخب للهزيمة يحدث أحيانا، لكن الأهم هو أن تكون ردة الفعل إيجابية ومثالية، وهذا ما قمنا به أمام الأردن".

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحصل مازا على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر ضد الأردن.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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