كأس العالم - مهاجم الجزائر: مصيرنا أصبح بأيدينا.. ولا نريد التأهل ضمن أفضل ثوالث

لا يرغب أمين جويري مهاجم الجزائر في التأهل ضمن أفضل الثوالث، مشددا على ضرورة حسم المركز الثاني في المجموعة.

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم، ليحقق أول 3 نقاط، بعد الخسارة من الأرجنتين في الجولة الافتتاحية.

وقال جويري في تصريحات نقلتها جريدة النهار: "مصيرنا أصبح بأيدينا. والفوز سيفيدنا كثيرًا من الناحية المعنوية وسيمنحنا الثقة فيما هو قادم".

وأكمل "كان يجب علينا تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل لدور الـ32".

وأضاف "كنا متأخرين في النتيجة وكان يجب أن نظهر شخصيتنا، وهذا ما فعلناه ونحن سعداء كثيرا".

وتابع "الآن علينا أن نتعافى قبل اللقاء القادم ضد النمسا، نملك 3 نقاط مثلنا مثل النمسا، مثلما تعلمون سيتأهل أفضل ثوالث، لكن يجب أن نفوز ونتأهل ونريد العبور في الوصافة".

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور الـ32، ويرافقهم أفضل 8 منتخبات تتواجد في المركز الثالث.

ويلعب منتخب الجزائر ضد النمسا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الأحد.

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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