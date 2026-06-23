تقرير: مالديني يقترب من تولي منصب المدير التقني للاتحاد الإيطالي

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 11:53

كتب : FilGoal

باولو مالديني - ميلان

يقترب باولو مالديني أسطورة الكرة الإيطالي، من تولي منصب المدير التقني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي الجديد يقترب من الاتفاق مع مالديني ليتولى منصب المدير التقني.

وتعد التجربة الأخيرة لمالديني كانت مع ميلان إذ كان المدير الرياضي.

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فاز جيوفاني مالاجو بانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وهزم جيوفاني مالاجو منافسه جيانكارلو أبيتي في سباق الانتخابات.

وانتصر مالاجو بالانتخابات بعدما حصل على نسبة 68.58%.

وقال مالاجو بعد الفوز بالانتخابات: "أتولى هذه المسؤولية بإحساس عميق من التأثر".

وأتم "لا أستطيع أن أفعل أي شيء بمفردي، لكن معكم أستطيع أن أفعل كل شيء".

وكان جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي السابق لكرة القدم قد استقال من منصبه بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وخسر منتخب إيطاليا من منافسه البوسنة والهرسك في الملحق بركلات الترجيح، ليفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

منتخب إيطاليا باولو مالديني
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