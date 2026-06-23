كأس العالم - 6 منتخبات تضمن التأهل لدور الـ32.. و4 يودعون

مع اقتراب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم من الانتهاء، ضمنت 6 منتخبات تواجدها في دور الـ32.

بينما فقدت 4 منتخبات فرصها تماما في بلوغ هذا الدور ولو من ضمن أفضل الثوالث.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور الـ32، ويرافقهم أفضل 8 منتخبات تتواجد في المركز الثالث.

وتنتهي الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمباريات المجموعين 11 و12 ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء.

ويستعرض FilGoal.com المنتخبات التي ضمنت التأهل والمنتخبات التي ودعت البطولة قبل خوض المباراة الثالثة.

وحصدت هذه المنتخبات 6 نقاط من أول مباراتين، لتحجز تذكرة التأهل للدور الثاني.

المكسيك (المجموعة الأولى)

أمريكا (المجموعة الرابعة)

ألمانيا (المجموعة الخامسة)

فرنسا (المجموعة التاسعة)

النرويج (المجموعة التاسعة)

الأرجنتين (المجموعة العاشرة)

منتخبات فقدت فرصها بسبب خسارتها أمام المنافس المباشر الذي ربما يحتل المركز الثالث في المجموعة بنهاية مرحلة المجموعات.

هايتي (المجموعة الثالثة)

تركيا (المجموعة الرابعة)

تونس (المجموعة السادسة)

الأردن (المجموعة العاشرة)

ويحسم التأهل لدور الـ32 أو توديع البطولة بالمواجهات المباشرة أولا، ثم فارق الأهداف وباقي العوامل.