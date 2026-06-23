كأس العالم – روميرو يكشف فترة غيابه بعد إصابته ضد النمسا

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو - الأرجنتين

كشف كريستيان روميرو لاعب الأرجنتين فترة غيابه بعد إصابته ضد النمسا.

وقاد ميسي فريقه للفوز على النمسا بهدفين دون رد سجلهما الأفضل في التاريخ خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال روميرو عبر شبكة فوكس سبورتس: "كنت أعلم أنني قد أتعرض لإصابة، تعرضت لها مسبقا وشعرت بها مجددا، لكن خلال 3-4 أيام سأكون بخير مرة أخرى".

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وأتم "لا يوجد شيء خطير، ارفعوا رؤوسكم وسأعود أوقوى مما كنت عليه من قبل".

وتم استبدال روميرو في الدقيقة 57 ودخل نيكولاس أوتامندي بدلا منه.

وأصبح ليونيل ميسي الآن هو الهداف التاريخي لـ كأس العالم منفردا وبرصيد 18 هدفا، وذلك بعد هدفين جديدين في شباك النمسا.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة هي الثالثة التي يهدرها في كأس العالم تاريخيا، لكنه عاد وسجل الأول أيضا بنفسه في الدقيقة الـ39.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه الثنائية، وصل ميسي إلى 18 هدفا في كأس العالم تاريخيا، كهداف تاريخي للبطولة منفردا على حساب الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفا، بجانب وصوله إلى الهدف الخامس في هذه النسخة حتى الآن كهداف لتلك النسخة.

وأصبحت النمسا هي المنتخب الـ12 الذي يهز ميسي شباكه في كأس العالم بمشاركته السادسة بالبطولة بعد منتخبات صربيا ومونتنيجرو، والبوسنة والهرسك، وإيران، ونيجيريا، والسعودية، والمكسيك، وأستراليا، وهولندا، وكرواتيا، وفرنسا، والجزائر.

وبشكل عام، وصل ميسي -38 عاما- إلى الهدف 123 بقميص الأرجنتين في مباراته الـ201 دوليا.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ 32 بعد صدارة المنتخب لمجموعته بـ 6 نقاط.

وتوقف رصيد النمسا في المركز الثاني بـ 3 نقاط، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر في المركزي الثالث والرابع الترتيب دون رصيد.

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