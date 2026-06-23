الرياضية: 1.5 مليون دولار تفصل بين تريزيجيه والرياض السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بعض التفاصيل المالية تفصل بين انتقال محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي والانتقال إلى الرياض السعودي، خلال الصيف الجاري.

تريزيجيه النادي : الأهلي الرياض الأهلي

قبل أيام، أوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com أن النادي لم يتلق عرضا من نادي الرياض السعودي للتعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما أفادت الجريدة السعودية يوم الثلاثاء أن توصل إدارة الرياض إلى اتفاق مع الأهلي وتريزيجيه يتوقف على مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لم تفضِ إلى اتفاق بعد، نتيجة اختلافات مالية بين العرض المقدّم والقيمة المالية التي يطلبها كل منهما.

وأوضح التقرير أن عرض الرياض وصل إلى مليون دولار للأهلي، أقل بنصف مليون مما يطلبه النادي للموافقة على إتمام الصفقة.

بينما تعرض إدارة النادي السعودي على تريزيجيه عقدا بقيمة مليوني دولار، فيما يشترط اللاعب 3 ملايين لإتمام التوقيع.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

يوم السبت، قال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لم يصل إلينا أي عرض رسمي حتى الآن من نادي الرياض للتعاقد مع تريزيجيه".

وأتم "في حال تلقينا عرضا سندرسه أولا قبل اتخاذ القرار النهائي".

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.

ويخوض اللاعب في الوقت الحالي منافسات كأس العالم مع منتخب بلاده، وشارك بديلًا في اللقاء الأخير أمام نيوزيلندا وسجل الهدف الثالث في انتصار الفراعنة 3-1.