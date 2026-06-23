الرياضية: 1.5 مليون دولار تفصل بين تريزيجيه والرياض السعودي

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر - نيوزيلندا - تريزيجيه

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بعض التفاصيل المالية تفصل بين انتقال محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي والانتقال إلى الرياض السعودي، خلال الصيف الجاري.

قبل أيام، أوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com أن النادي لم يتلق عرضا من نادي الرياض السعودي للتعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما أفادت الجريدة السعودية يوم الثلاثاء أن توصل إدارة الرياض إلى اتفاق مع الأهلي وتريزيجيه يتوقف على مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لم تفضِ إلى اتفاق بعد، نتيجة اختلافات مالية بين العرض المقدّم والقيمة المالية التي يطلبها كل منهما.

وأوضح التقرير أن عرض الرياض وصل إلى مليون دولار للأهلي، أقل بنصف مليون مما يطلبه النادي للموافقة على إتمام الصفقة.

بينما تعرض إدارة النادي السعودي على تريزيجيه عقدا بقيمة مليوني دولار، فيما يشترط اللاعب 3 ملايين لإتمام التوقيع.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

يوم السبت، قال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لم يصل إلينا أي عرض رسمي حتى الآن من نادي الرياض للتعاقد مع تريزيجيه".

وأتم "في حال تلقينا عرضا سندرسه أولا قبل اتخاذ القرار النهائي".

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.

ويخوض اللاعب في الوقت الحالي منافسات كأس العالم مع منتخب بلاده، وشارك بديلًا في اللقاء الأخير أمام نيوزيلندا وسجل الهدف الثالث في انتصار الفراعنة 3-1.

الأهلي تريزيجيه الرياض الرياض السعودي
نرشح لكم
بعد 16 عاما.. كاناليس يعود لراسينج سانتاندير سبورت: إينياكي بينيا يقترب من باناثانايكوس صن: مانشستر يونايتد يعلن صفقة ضم إيدرسون بعد كأس العالم تقرير: تأثير الدومينو.. انتقال إليوت أندرسون إلى سيتي يفتح الباب أمام رحيل جونز عن ليفربول حارس تشيلسي يتقدم بطلب رسمي للرحيل تقرير: توتنام يرغب في التعاقد مع جاكبو آس: ريال مدريد يراقب بوعدي وينتظر الوقت المناسب لتقديم عرضه الأول رومانو: ليفربول يرفع عرضه لضم ديوماندي
أخر الأخبار
كأس العالم - مهاجم الجزائر: مصيرنا أصبح بأيدينا.. ولا نريد التأهل ضمن أفضل ثوالث 4 دقيقة | في المونديال
سكاي: يوفنتوس يرد على أستون فيلا بشأن مطالباته المالية لبيع إيميليانو مارتينيز 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مالديني يقترب من تولي منصب المدير التقني للاتحاد الإيطالي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - 6 منتخبات تضمن التأهل لدور الـ32.. و4 يودعون ساعة | في المونديال
كأس العالم – روميرو يكشف فترة غيابه بعد إصابته ضد النمسا ساعة | في المونديال
بعد إقالته.. كونسيساو يطالب بكامل عقده مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
الرياضية: 1.5 مليون دولار تفصل بين تريزيجيه والرياض السعودي ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يونيو وفجر الأربعاء.. البرتغال وإنجلترا في كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531638/الرياضية-1-5-مليون-دولار-تفصل-بين-تريزيجيه-والرياض-السعودي