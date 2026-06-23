كأس العالم - مؤتمر كانافارو: دوري مختلف عن 2006.. وأؤمن باللعب الجماعي

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 09:26

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو - أوزبكستان

أكد فابيو كانافارو أن دوره في كأس العالم 2026 يختلف تماما عن تجربته كلاعب وقائد لمنتخب إيطاليا المتوج بلقب 2006.

وشدد كانافارو أنه لا يزال يشعر بنفس الحماس في البطولة.

وقال كانافارو خلال المؤتمر الصحفي "كلاعب تفكر بشكل فردي أكثر، لكن كمدرب لا يمكنك فعل ذلك. يجب أن تتحدث مع اللاعبين وتفكر في الخطة".

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وأوضح: "لا أحاول عرض مقاطع لهم عن رفع كأس العالم لأن ذلك كان منذ 20 عاما، لكني أركز على كيفية اللعب كفريق".

وأضاف "هناك لاعبون مثل ميسي ومارادونا يمكنهم حسم المباريات بمفردهم، لكن بالنسبة لنا الأمر دائما يتعلق بالعمل الجماعي".

واختتم كانافارو تصريحاته "المشاركة في كأس العالم تبقى معك إلى الأبد، وأنا محظوظ لأن لدي ذكريات سعيدة للغاية".

ويتواجد منتخب أوزبكستان في المجموعة الـ 11 بكأس العالم، إلى جانب البرتغال، والكونغو الديقراطية، وكولومبيا.

وخسر منتخب أوزبكستان في الجولة الافتتاحية أمام كولومبيا.

بينما تعادل منتخب البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما.

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