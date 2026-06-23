كأس العالم - مدرب النرويج: سنساعد هالاند على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي

أشاد ستاله سولباكن مدرب منتخب النرويج بمهاجمه إرلينج هالاند بعد تألقه في الفوز 3-2 على السنغال والتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي النرويج

وسجل هالاند هدفين ليصل إلى 4 أهداف في كأس العالم، بعدما أحرز ثنائيته الثانية خلال دور المجموعات.

وقال سولباكن عقب المباراة: "هالاند أفضل مهاجم. لا يلعب مع فرنسا أو الأرجنتين، بل يسجل للنرويج".

وأضاف "سجل 4 أهداف حتى الآن بثنائيتين على أكبر مسرح، وأهدر فرصة سهلة وكان يمكنه تسجيل 4 أهداف".

وكشف سولباكن "الفوز بالحذاء الذهبي أسهل مع فرنسا أو الأرجنتين، لكننا سنمنحه المزيد من الدعم والفرص".

ويحتل منتخب النرويج المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف فرنسا بفارق الأهداف، قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

واختتم سولباكن تصريحاته "سنعود لمعسكرنا للتعافي بعد مباراة صعبة، وقد نمنح الفرصة للاعبين آخرين".

وحصل إيرلينج هالاند على جائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج ضد السنغال.

وتألق هالاند خلال المباراة وسجل هدفين في فوز النرويج 3-2 على أسود التيرانجا.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 4، بالتساوي مع كيليان مبابي نجم فرنسا، وبفارق هدف عن ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة بالتساوي مع فرنسا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

ويستمر منتخب السنغال دون نقاط بعدما خسر المباراة الثانية، مثلما تلقى الهزيمة في اللقاء الأول ضد فرنسا.

سجل ثلاثية النرويج إيرلينج هالاند هدفين، وماركوس بيدرسن، وسجل إسماعيلا سار ثنائية السنغال.

وبذلك يتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 رفقة كل من ألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

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