كأس العالم - مازا: كنا الأفضل طوال مواجهة الأردن

يرى إبراهيم مازا لاعب منتخب الجزائر أن فريقه كان الأفضل طوال مباراة الأردن رغم التأخر حتى الدقيقة 68.

إبراهيم مازا النادي : باير ليفركوزن الجزائر

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وقال إبراهيم مازا عبر موقع فيفا: "كانت مباراة صعبة للغاية، كانوا متقدمين 1-0 لكننا كنا الأفضل طوال المباراة وهذا ما شعرت به".

وتابع "بين شوطي المباراة، تحدثنا عن ضرورة بذل المزيد من الجهد، لكن علينا التحلي بالصبر لأننا كنا نستحوذ على الكرة طوال الوقت تقريبا".

وأضاف مازا "سجلنا هدفين رائعين وفزنا بالمباراة ونحن سعداء للغاية بعد تحقيق ذلك".

واختتم مازا تصريحاته "أعتقد أن هذه النقاط الثلاث ستساعدنا في المباراة المقبلة وستحفزنا كثيرا، الآن لدينا ثقة قبل مباراة ختام دور المجموعات".

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحصل مازا على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر ضد الأردن.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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