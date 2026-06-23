جمباز - لينا حليقة تحصد المركز الثامن في كأس التحدي ببكين

حققت لينا حليقة بطلة مصر للجمباز الإيقاعي لينا حليقة إنجازا جديدا بعد حصولها على المركز الثامن في منافسات جهاز الشريط، وذلك خلال مشاركتها في بطولة كأس التحدي العالمية للجمباز الإيقاعي.

وأقيمت البطولة بالعاصمة الصينية بكين ضمن جولات الموسم الحالي.

وتألقت لينا لاعبة وادي دجلة في منافسات جهاز الشريط خلال البطولة لتكمل تألقها هذا الموسم.

وشهدت البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، منافسات قوية جمعت نخبة من أبرز لاعبات الجمباز الإيقاعي على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة، وذلك داخل الصالة الوطنية المغطاة التاريخية في بكين، في واحدة من أبرز بطولات الأجندة الدولية للعبة.

ونجحت لينا حليقة في حصد 6 ميداليات متنوعة لمصر في بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي الشهر الماضي.

وحققت لينا حليقة وقتها ست ميداليات بواقع (4 ذهبيات - فضيتان) خلال منافسات البطولة.

وتفوقت لينا في منافسات الطوق والصولجان والشريطة بجانب أداء الكرة والفردي العام.

وتبلغ لينا حليقة من العمر 15 عاما وتلعب لنادي وادي دجلة.