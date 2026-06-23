بعد كسر رقمه القياسي.. كلوزه: ميسي الأفضل في التاريخ

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 08:55

كتب : FilGoal

ميروسلاف كلوزه

أشاد ميروسلاف كلوزه أسطورة ألمانيا بما قدمه ليونيل ميسي بعد تحطيمه رقم الهداف التاريخي لكأس العالم.

وسجل ميسي هدفين أمام النمسا ليصل إلى 18 هدفا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وينفرد بصدارة الهدافين عبر التاريخ ويفض الشراكة مع كلوزه.

وقال كلوزه في تصريحات نقلتها شبكة TyC سبورت الأرجنتينية: "بالنسبة لي، ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في كل الأوقات. تهانينا يا بطل".

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وكان ميسي قد عادل رقم كلوزه سابقا بعدما وصل إلى 16 هدفا، قبل أن يتجاوزه ويعتلي القمة منفردا.

وسبق لكلوزه أن أبدى إعجابه بميسي قبل البطولة، مؤكدا أنه لا يمانع كسر رقمه.

وأوضح "الأرقام القياسية دائما ما يتم كسرها، وميسي مرحب به لتحقيق ذلك. أنا معجب كبير به، إنه عبقري".

ووصل قائد الأرجنتين إلى هذا الرقم خلال مشاركته في 6 نسخ من كأس العالم، وسجل في جميعها باستثناء نسخة 2010.

ورفع ميسي رصيده في النسخة الحالية إلى 5 أهداف، ليواصل كتابة التاريخ مع منتخب الأرجنتين.

يظل كيليان مبابي أبرز المهددين للرقم، إذ وصل إلى 16 هدفا رغم صغر سنه، بينما يأتي هاري كين برصيد 10 أهداف، وكريستيانو رونالدو بـ8 أهداف.

ويقود ميسي منتخب الأرجنتين في البطولة الحالية، بعدما حقق الفريق انتصارين حتى الآن، ويأمل في المنافسة على اللقب.

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