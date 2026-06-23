كأس العالم - 5 مراوغات ناجحة.. مازا رجل مباراة الجزائر ضد الأردن

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 08:51

كتب : FilGoal

إبراهيم مازا - الجزائر ضد الأردن

توج إبراهيم مازا لاعب منتخب الجزائر بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأردن.

وتغلب منتخب الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم.

وجاءت إحصائيات مازا في المباراة كالآتي:

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لعب: 90

إجمالي التسديدات: 4

التسديد على المرمى: 2

فرص محققة مهدرة: 1

لمس الكرة: 64

مراوغات ناجحة: 5 من 8

تدخلات دفاعية: 2

صراعات أرضية: 8 من 16

دقة التمريرات: 28 من 35 بنسبة 80%

وحسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

وحقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

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