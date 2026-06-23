كأس العالم – منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابتي حمدي فتحي وعبد المجيد

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا.

على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي .

كما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب حسام عبد المجيد سلامة عظام الوجه وسوف يعود للمشاركة مع منتخب مصر وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.