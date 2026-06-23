كأس العالم – بابي ثياو: النرويج سجلوا في أسوأ توقيت لنا

يرى بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال أن النرويج سجلوا الأهداف في أوقات صعبة أمام فريقه.

وفاز منتخب النرويج على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال ثياو عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة أمام فريق سبب لنا الكثير من المشاكل، فقد كان فعالًا للغاية واستطاع تسجيل هدفين في أسوأ الأوقات الممكنة."

وأضاف "بعد الهدف الأول استعدنا توازننا، لكننا استقبلنا هدفًا ثانيًا. علينا أن نشجع اللاعبين لأن الأمر ليس سهلًا."

وتابع: "يجب أن نركز على المباراة الأخيرة وأن نبذل كل ما لدينا من أجل حصد النقاط الثلاث، مع التمسك بالأمل. الأمر صعب، لكننا لم نخرج من المنافسة بعد."

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة بالتساوي مع فرنسا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

ويستمر منتخب السنغال دون نقاط بعدما خسر المباراة الثانية، مثلما تلقى الهزيمة في اللقاء الأول ضد فرنسا.

سجل ثلاثية النرويج إيرلينج هالاند هدفين، وماركوس بيدرسن، وسجل إسماعيلا سار ثنائية السنغال.

وبذلك يتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 رفقة كل من ألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.