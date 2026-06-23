كأس العالم – هالاند: إذا كنتم تتحدثون عن فوز النرويج باللقب فأقول لكم لا

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 06:54

كتب : FilGoal

هالاند لاعب منتخب النرويج

عبر إيرلينج هالاند نجم النرويج عن سعادته باللعب مع منتخب بلاده، مشيرا إلى شعوره بالفخر بعد التأهل لدور الـ32 لكأس العالم.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

النرويج

وقال هالاند عبر فوكس سبورت: "كانت ليلة مميزة مرة أخرى. ليلة رائعة أخرى وأنا فخور للغاية".

وأضاف "أستمتع كثيرًا. لقد استمتعت باللعب مع النرويج منذ ظهوري الأول، ويمكنكم رؤية ذلك. كأس العالم أمر رائع".

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وتابع" "إذا كان المقصود هو التأهل لأول مرة منذ 28 عامًا وتجاوز دور المجموعات، فأقول نعم. أما الفوز بكأس العالم، فبالتأكيد لا".

وأشار "لقد حققنا 12 انتصارًا متتاليًا في المباريات الرسمية الآن. أنا جزء من شيء مميز، نصنع التاريخ، وأنا فخور للغاية بكوني نرويجيًا."

وأكمل "أعتقد أن تسجيل الأهداف هو تخصصي."

وأتم تصريحاته "الأمر يشبه أشياء كثيرة أخرى، أنا فقط أجيد تسجيل الأهداف للغاية، وربما أمتلك بعض الحظ أيضًا. لا أعرف بالضبط ما الذي أفعله، هكذا تسير الأمور."

وحصل إيرلينج هالاند على جائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج ضد السنغال.

وتألق هالاند خلال المباراة وسجل هدفين في فوز النرويج 3-2 على أسود التيرانجا.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 4، بالتساوي مع كيليان مبابي نجم فرنسا، وبفارق هدف عن ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة بالتساوي مع فرنسا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

ويستمر منتخب السنغال دون نقاط بعدما خسر المباراة الثانية، مثلما تلقى الهزيمة في اللقاء الأول ضد فرنسا.

سجل ثلاثية النرويج إيرلينج هالاند هدفين، وماركوس بيدرسن، وسجل إسماعيلا سار ثنائية السنغال.

وبذلك يتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 رفقة كل من ألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

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