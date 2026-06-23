كأس العالم - مؤتمر داليتش: علينا إصلاح أخطاء الدفاع أمام بنما

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 06:30

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - مدرب منتخب كرواتيا

شدد زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا على ضرورة تحسن فريقه دفاعيا قبل مواجهة بنما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

وطالب داليتش لاعبيه بالظهور بشكل أفضل بعد الخسارة 4-2 أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية، مشيرا إلى أن الفريق ارتكب أخطاء واضحة خاصة في الكرات الثابتة.

وقال داليتش خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن نكون أفضل مما كنا عليه في المباراة الماضية. علينا إصلاح الأخطاء، خاصة في الخط الدفاعي".

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وأضاف "نحتاج إلى تركيز أكبر وتحمل المسؤولية، كما يجب أن نكون حذرين من أسلوب بنما الهجومي".

وكشف "نحن المرشحون للفوز، ويجب أن نتصرف على هذا الأساس، وننتظر تحقيق النتيجة".

ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع غانا، بينما لم يحصد كل من كرواتيا وبنما أي نقاط.

وشدد داليتش "الخسارة أمام بنما مع عدم خسارة غانا ضد إنجلترا ستعني خروجنا مبكرا، وأظهرنا كثيرا أننا نقدم أفضل مبارياتنا في الظروف الصعبة".

وسلط داليتش الضوء على لوكا مودريتش الذي يستعد لخوض مباراته الدولية رقم 200، مشيدا بدوره داخل الفريق.

وقال: "مودريتش يدي اليمنى داخل الملعب، وقدوة في طريقة التحضير واللعب والتعامل".

واختتم تصريحاته "ننتظر مساندة كبيرة من المدرجات، ونأمل أن تكون الجماهير اللاعب رقم 12، وسنقدم أفضل ما لدينا".

وخسر منتخب كرواتيا صاحب برونزية نسخة 2022 بنتيجة 4-2 أمام إنجلترا في أولى مباريات المجموعة 11 من كأس العالم.

وتفوق الإنجليز على كرواتيا في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس بولاية هيوستن.

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بكأس العالم، ليتصدر المجموعة الـ12 التي تضم أيضا بنما وغانا.

وسجل رباعية إنجلترا كل من هاري كين هدفين، وهدف لـ جود بيلينجهام وآخر من ماركوس راشفورد.

بينما سجل ثنائية كرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى.

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