كأس العالم - مؤتمر مارتينيز: لا نشعر بالضغط قبل مواجهة أوزبكستان.. ورونالدو قدوة

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 06:16

كتب : FilGoal

روبرتو مارتينيز - مدرب البرتغال

يؤمن روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال أن فريقه لا يشعر بأي ضغط قبل مواجهة أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

وشدد مارتينيز أن التعادل في المباراة الافتتاحية أمام الكونجو لم يؤثر سلبا على الفريق، مشيرا إلى أن الترابط داخل المجموعة أصبح أقوى.

وقال مارتينيز عبر المؤتمر الصحفي: "نحن أقوياء ومركزون، ومجموعتنا أصبحت أكثر اتحادا من قبل. التوتر ليس جزءا من فريقنا".

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وأضاف "من الطبيعي أن تكون هناك انتقادات بعد نتيجة غير جيدة، وأحيانا تكون غير عادلة، لكنها ليست جزءا من طريقة تحضيرنا".

أما عن الأداء أمام الكونغو الديمقراطية فأوضح "بدأنا بشكل جيد لكننا فقدنا الانضباط والتنظيم بعد أول 20 دقيقة، وسنعمل على تحسين ذلك أمام أوزبكستان".

وكشف مارتينيز عن جاهزية روبن دياش بعد غيابه عن المباراة الأولى.

ودافع عن كريستيانو رونالدو بعد الانتقادات التي تعرض لها، قائلا: "نحن فريق يريد الاستحواذ والتحرك بسرعة، ونحتاج لاعبا يفتح المساحات، وكريستيانو من الأفضل في ذلك".

وتابع "هو لاعب يدافع عن منتخب بلاده منذ سنوات طويلة، ويسعى دائما للتطور، وهو قدوة داخل الفريق".

واختتم مدرب البرتغال تصريحاته "نشعر بخيبة أمل كفريق، لكننا مستعدون لتقديم أداء قوي لمدة 90 دقيقة في المباراة المقبلة".

وتعادل منتخب البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق في الجولة الافتتاحية.

وشهد اللقاء مشاركة رونالدو دون تسجيل أي هدف للمباراة العاشرة على التوالي في المسابقات الكبرى.

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