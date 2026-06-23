كأس العالم - ثنائية جديدة.. مبابي رجل مباراة فرنسا ضد العراق

توج كيليان مبابي بجائزة رجل مباراة مواجهة فرنسا ضد العراق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

وتغلب منتخب فرنسا على العراق بثلاثة أهداف دون مقابل.

ونجح مبابي في تسجيل هدفين جديدين في كأس العالم ليرفع رصيده إلى 4 أهداف بالنسخة الحالية.

ويحتل مبابي المركز الثاني في ترتيب هدافين النسخة الحالية من كأس العالم خلف ليونيل ميسي الذي سجل خمسة أهداف.

وعادل مبابي رقم ميروسلاف كلوزة بعد تسجيل 16 هدفا كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

ولا يزال ليونيل ميسي متربعا على القمة برصيد 18 هدفا بينهم 5 في النسخة الحالية.

وسجل كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 14 و54 بينما سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة أطول استراحة توقف بين الشوطين بعد الانتظار لمدة ساعتين و12 دقيقة، بعد أن توقفت المباراة بعد نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسببت عاصفة جوية في ولاية فيلاديلفيا في أمطار غزيرة مما تسبب في إيقاف المباراة.

وحسم منتخب فرنسا تأهله إلى دور الـ 32 بعد تحقيق انتصارين على حساب كل من السنغال والنرويج على الترتيب.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام النرويج في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق أمام السنغال.