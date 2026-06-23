كأس العالم - لوكاس دين: الفوز على العراق خطوة نحو هدفنا

شدد لوكاس دين مدافع منتخب فرنسا أن الفوز على العراق مجرد خطوة نحو هدف الديوك وهو التتويج بلقب كأس العالم.

لوكاس دين النادي : أستون فيلا فرنسا

وتغلب منتخب فرنسا على العراق بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال لوكاس دين مدافع فرنسا عبر موقع فيفا: "الفوز على العراق خطوة أخرى للأمام بالنسبة لنا، نعرف هدفنا من المجيء إلى هنا، وسنواصل العمل مباراة تلو الأخرى".

وتابع "نسعى للتحسن في المباريات المقبلة، واستمتعت كثيرا بهذه المباراة بسبب فوزنا 3-0 والحفاظ على نظافة شباكنا".

واختتم دين تصريحاته "كانت أمسية مثالية، شعرت بحالة جيدة، أنا وزملائي في المنتخب نعرف بعضنا جيدا".

وسجل كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 14 و54 بينما سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة أطول استراحة توقف بين الشوطين بعد الانتظار لمدة ساعتين و12 دقيقة، بعد أن توقفت المباراة بعد نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسببت عاصفة جوية في ولاية فيلاديلفيا في أمطار غزيرة مما تسبب في إيقاف المباراة.

وحسم منتخب فرنسا تأهله إلى دور الـ 32 بعد تحقيق انتصارين على حساب كل من السنغال والنرويج على الترتيب.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام النرويج في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق أمام السنغال.