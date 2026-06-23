كأس العالم – هالاند أفضل لاعب في مباراة النرويج والسنغال

حصل إيرلينج هالاند على جائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج ضد السنغال.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي النرويج

وتألق هالاند خلال المباراة وسجل هدفين في فوز النرويج 3-2 على أسود التيرانجا.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 4، بالتساوي مع كيليان مبابي نجم فرنسا، وبفارق هدف عن ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة بالتساوي مع فرنسا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

ويستمر منتخب السنغال دون نقاط بعدما خسر المباراة الثانية، مثلما تلقى الهزيمة في اللقاء الأول ضد فرنسا.

سجل ثلاثية النرويج إيرلينج هالاند هدفين، وماركوس بيدرسن، وسجل إسماعيلا سار ثنائية السنغال.

وبذلك يتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 رفقة كل من ألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.