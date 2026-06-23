كأس العالم – إسماعيلا سار: واجهنا صعوبة في الشوط الأول أمام النرويج

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 05:27

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال

يرى إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال أن فريقه واجه صعوبة في التسجيل خلال الشوط الأول من مباراة النرويج.

إسماعيلا سار

النادي : كريستال بالاس

السنغال

وفاز منتخب النرويج على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال سار عبر بي إن سبورتس: "نحن نلعب كمجموعة، كانت البداية جيدة ولكن في النهاية خسرنا ولا أدري ماذا أقول لأن هذه الهزيمة مؤلمة".

أخبار متعلقة:
هالاند > سار عاصفة مبابي

وأضاف "لم يكن هناك أخطاء ولكن كان هناك صعوبة في تسجيل الأهداف خاصة في الشوط الأول".

وأكمل "في الشوط الثاني سجلنا هدفين وحاولنا تسجيل التعادل لكن انتهت المباراة بهذه النتيجة".

وأتم تصريحاته "سوف نستمر في العمل، من الناحية الذهنية نحن أقوياء وسوف نستمر في العمل، الأمر لم ينتهي بعد وسنحاول الوصول للهدف".

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة بالتساوي مع فرنسا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

ويستمر منتخب السنغال دون نقاط بعدما خسر المباراة الثانية، مثلما تلقى الهزيمة في اللقاء الأول ضد فرنسا.

سجل ثلاثية النرويج إيرلينج هالاند هدفين، وماركوس بيدرسن، وسجل إسماعيلا سار ثنائية السنغال.

وبذلك يتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 رفقة كل من ألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

كأس العالم إسماعيلا سار النرويج السنغال
نرشح لكم
كأس العالم - لوكاس دين: الفوز على العراق خطوة نحو هدفنا كأس العالم - ديشامب: سيطرنا على الشوط الثاني رغم صعوبة الظروف تشكيل كأس العالم - فاخوري على مقاعد بدلاء الأردن.. ومحرز يقود الجزائر هالاند > سار عاصفة مبابي كأس العالم - منتخب مصر يصل سبوكين بعد مواجهة نيوزيلندا مؤتمر توخيل: تلقينا إنذارا أمام كرواتيا.. وتعجبني استراحة شرب المياه انتهت كأس العالم – النرويج (3)-(2) السنغال.. فوز الفايكنج
أخر الأخبار
كأس العالم - لوكاس دين: الفوز على العراق خطوة نحو هدفنا 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – إسماعيلا سار: واجهنا صعوبة في الشوط الأول أمام النرويج 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ديشامب: سيطرنا على الشوط الثاني رغم صعوبة الظروف 9 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - فاخوري على مقاعد بدلاء الأردن.. ومحرز يقود الجزائر 29 دقيقة | في المونديال
هالاند > سار 29 دقيقة | في المونديال
عاصفة مبابي ساعة | في المونديال
كأس العالم - منتخب مصر يصل سبوكين بعد مواجهة نيوزيلندا 2 ساعة | في المونديال
مؤتمر توخيل: تلقينا إنذارا أمام كرواتيا.. وتعجبني استراحة شرب المياه 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531616/كأس-العالم-إسماعيلا-سار-واجهنا-صعوبة-في-الشوط-الأول-أمام-النرويج