كأس العالم – إسماعيلا سار: واجهنا صعوبة في الشوط الأول أمام النرويج

يرى إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال أن فريقه واجه صعوبة في التسجيل خلال الشوط الأول من مباراة النرويج.

إسماعيلا سار النادي : كريستال بالاس السنغال

وفاز منتخب النرويج على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال سار عبر بي إن سبورتس: "نحن نلعب كمجموعة، كانت البداية جيدة ولكن في النهاية خسرنا ولا أدري ماذا أقول لأن هذه الهزيمة مؤلمة".

وأضاف "لم يكن هناك أخطاء ولكن كان هناك صعوبة في تسجيل الأهداف خاصة في الشوط الأول".

وأكمل "في الشوط الثاني سجلنا هدفين وحاولنا تسجيل التعادل لكن انتهت المباراة بهذه النتيجة".

وأتم تصريحاته "سوف نستمر في العمل، من الناحية الذهنية نحن أقوياء وسوف نستمر في العمل، الأمر لم ينتهي بعد وسنحاول الوصول للهدف".

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة بالتساوي مع فرنسا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

ويستمر منتخب السنغال دون نقاط بعدما خسر المباراة الثانية، مثلما تلقى الهزيمة في اللقاء الأول ضد فرنسا.

سجل ثلاثية النرويج إيرلينج هالاند هدفين، وماركوس بيدرسن، وسجل إسماعيلا سار ثنائية السنغال.

وبذلك يتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 رفقة كل من ألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.