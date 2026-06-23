مؤتمر توخيل: تلقينا إنذارا أمام كرواتيا.. وتعجبني استراحة شرب المياه

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 03:00

كتب : FilGoal

توماس توخيل - مدرب إنجلترا

يرى توماس توخيل مدرب إنجلترا، أن فريقه عليه التحسن دفاعيا في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة غانا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز في الجولة الأولى أمام كرواتيا 4-2، فيما حقق منتخب غانا الفوز أمام بنما بهدف نظيف.

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وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غانا: "كنا متسرعين جدًا في التراجع خلال الشوط الأول من مباراة كرواتيا."

وأضاف "تلقينا إنذارًا من كرواتيا، ويجب التركيز على تحسين الهيكل الدفاعي، اندفعنا مبكراً بعض الشيء، كان من الجيد أن نستقبل هدفًا، لأنه يُنبّهنا إلى ضرورة عدم تكرار ذلك، لقد خسرنا الكرة بسهولة مرات عديدة بعد استعادتها."

وأكمل "حققنا فوزًا مستحقًا، ولدينا الكثير من الإيجابيات التي يمكننا الاستفادة منها، نحتاج إلى تحسين تنظيمنا، لنكون مستعدين للدفاع ضد الهجمات المرتدة قبل أن تصبح خطيرة."

كما أثنى على أداء غانا "أحد التهديدات الهجمات المرتدة لمنتخب غانا نظرا لامتلاكهم مهارات فردية، سرعتهم تحسم الأمور، ولا يخجلوا من استخدام الكرات الطويلة، وهنا يكمل جمال كأس العالم بمواجهة منتخبات مختلفة وثقافات مختلفة وطرق لعب مختلفة، وعلينا أن نتكيف مع ذلك."

وعن استراحة شرب المياه، قال مدرب إنجلترا "إنهم يغيرون هوية مباراة كرة القدم أكثر بكثير مما كنت أتوقع، الآن يقسمون المباراة تقريبًا إلى أربعة أشواط. كمدرب، بالطبع أحب أن يكون لي تأثير خلالها، وأن يكون فريقي متماسكًا."

واستدرك "كمدرب تعجبني لأنني أستطيع جمع الفريق، ولكني أحب خوض المباريات متصلة للحفاظ على زخم المباراة."

وأتم "سنستخدمها لإدخال بعض التعديلات على الفريق، أحيانا بسبب الضوضاء والصراخ في الملعب، يكون من المهم الاستفادة من تلك الاستراحة."

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