كأس العالم - منتخب مصر يصل سبوكين بعد مواجهة نيوزيلندا

وصلت بعثة منتخب مصر، إلى مدينة سبوكين الأمريكية، بعد خوض مواجهة نيوزيلندا.

وسافر منتخب مصر على متن طائرة خاصة، وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للعودة إلى مقر إقامة المنتخب في مدينة سبوكين الأمريكية.

وخاض منتخب مصر مواجهة نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية.

واستغرقت رحلة منتخب مصر، من مدينة فرانكوفر الكندية إلى سبوكين، ٤٥ دقيقة.

وغادر منتخب مصر مدينة فانكوفر في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت كندا، الثانية عشرة والنصف منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته في كأس العالم برصيد ٤ نقاط، بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة ٣-١ في الجولة الثانية.

ونجح منتخب مصر في الفوز أمام نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم.

ويستضيف ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

وكشف إبراهيم حسن في وقت سابق إلى أن الجهات الأمنية رفضت طلب إقامة المنتخب في مدينة سياتل كما كان مقررا بعد مباراة نيوزيلندا في كأس العالم.

وأضاف إبراهيم حسن أن المنتخب كان يرغب في السفر مباشرة إلى سياتل حفاظا على اللاعبين من إجهاد السفر بسبب كثرة التنقلات.

وتقام مباراة مصر وإيران في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد التعادل أمام بلجيكا، والفوز أمام نيوزيلندا.

ويحل منتخب إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين، متفوقا بفارق الأهداف أمام بلجيكا صاحبة نفس الرصيد.

فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا المجموعة بنقطة وحيدة.