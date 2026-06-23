آس: "نادٍ غير نزيه".. أتلتيكو مدريد يقاضي برشلونة بعد تصريحات ألفاريز

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 02:15

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

قرر نادي أتلتيكو مدريد مقاضاة نادي برشلونة، بعد تصريحات جوليان ألفاريز.

واعترف خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد أنه طلب من مسؤولي النادي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال اللاعب الأرجنتين عبر شبكة ESPN: "تحدثت مع المسؤولين في أتلتيكو مدريد، وأعتقد أن أفضل شيء للجميع هو رحيلي، أريد أن أحقق حلما".. طالع التفاصيل بالضغط هنا

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وكشفت مصادر من نادي أتلتيكو مدريد لـ صحيفة آس الإسبانية: "لا توجد فرص لبيع اللاعب لبرشلونة، وسنقدم شكوى ضد برشلونة لدى فيفا بتهمة التفاوض مع لاعب مرتبط بعقد."

وأضافت المصادر "الجميع يعلم أنه نادٍ غير نزيه، لكنهم اصطدموا بنادٍ لن يسمح لهم بالإفلات من العقاب."

وأكمل "لقد رأينا ماذا قام به برشلونة في الماضي، وعدوا شقيق جريزمان وعائلته واللاعب نفسه بعمولات."

وتابع "لا يوجد مبلغ يمكن لبرشلونة دفعه مقابل الحصول على خدمات جوليان ألفاريز، ولن ينتقل لبرشلونة، أو أن يقوموا بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو."

وأتم "أتلتيكو مدريد قرر مقاضاة نادي برشلونة بعد تصريحات اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز."

ويعمل برشلونة على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الصيفي المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

وكان برشلونة تقدم بعرض رسمي لأتلتيكو مدريد لضم ألفاريز في وقت سابق.

ورفض الروخيبلانكوس العرض بطريقة ساخرة.

وبدأ الأمر بطريقة ساخرة إذ نشر حساب النادي على منصة "أكس" صورة لامين يامال مرتديا قميص أتلتيكو مدريد وكتب: "أرسلنا فاكسًا إلى برشلونة تتضمن 4 تذاكر لحفل باد باني غدًا، واشتراكًا سنويًا في صحيفة ABC، وكيس بذور عباد الشمس، وفي انتظار الرد لنحضر أنفسنا للإعلان".

وأيضا أعلن ريال مدريد من قبل بإرساله عرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد لضم خوليان، إلا أنه قوبل بالرفض.

وانضم خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد صيف 2024 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وينتهي عقده صيف 2030 مع شرط جزائي يصل إلى 500 مليون يورو.

وخاض المهاجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 44 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

وشارك مع الروخيبلانكوس منذ انضمامه في 101 مباراة مسجلا 46 هدفا وصنع 17 آخرين.

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