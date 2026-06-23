تيليجراف: دوكو يغادر معسكر منتخب بلجيكا في أمريكا لحضور ولادة ابنه

غادر جيريمي دوكو جناح بلجيكا، معسكر منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وكشف صحيفة تيليجراف، عن سفر دوكو إلى العاصمة الإنجليزية لندن من أجل حضور ولادة ابنه.

وذكرت الصحيفة إلى أن دوكو سيعود إلى معسكر منتخب بلجيكا مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة نيوزيلندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب بلجيكا سمح لدوكو بالسفر بعد التشاور مع الطاقم الطبي.

وبحسب تيليجراف، تلقى دوكو أخبارا قبل وقت قصير من مباراة بلجيكا أمام إيران، بأن الولادة باتت وشيكة.

ويعود دوكو للانضمام إلى مقر منتخب بلجيكا في سياتل.

وهنأ حساب المنتخب البلجيكي عبر إكس، لاعبه دوكو لولادة ابنه.

ويواجه منتخب بلجيكا منافسه نيوزيلندا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة، السادسة صباح السبت المقبل، 27 يونيو، بتوقيت القاهرة.

ويلتقي في الوقت نفسه منتخب مصر أمام إيران لحساب المجموعة ذاتها.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه إيران وبلجيكا برصيد نقطتين، ثم نيوزيلندا بنقطة وحيدة.

وتعادل منتخب بلجيكا في المباراة الأولى أمام مصر بهدف لمثله، قبل التعادل في المباراة الثانية أمام إيران سلبيا دون أهداف.

وشارك دوكو في المباراة الأولى، فيما غاب عن المباراة الثانية بسبب إصابته بعدوى تنفسية.