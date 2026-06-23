كأس العالم - مبابي يعادل كلوزه ويطارد ميسي على صدارة الهدافين التاريخيين

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 00:24

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا أمام العراق

واصل كيليان مبابي مطاردة ليونيل ميسي على صدارة هدافي كأس العالم.

ونجح مبابي في تسجيل هدفي منتخب فرنسا في شباك العراق بكأس العالم.

ويلتقي منتخبا فرنسا والعراق ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم.

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وسدد مبابي صاروخية بقدمه اليسرى في الدقيقة 14، سكنت الزاوية اليمنى لحارس العراق أحمد باسل.

وفي الدقيقة 54، نجح كيليان مبابي في إضافة الهدف الثاني بعد خطأ فادح في تمرير الكرة للحارس ليسكنها المهاجم الفرنسي شباك العراق.

وبتلك النتيجة رفع مبابي رصيده من الأهداف في النسخة الحالية إلى 4 أهداف، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر بـ 5 أهداف.

وسجل مبابي هدفين في شباك السنغال في الجولة الأولى.

إجمالا رفع مبابي رصيده التهديفي تاريخيا في كأس العالم إلى 16 هدفا، متجاوزا البرازيلي رونالدو، ومعادلا رقم ميروسلاف كلوزه.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي كأس العالم التاريخيين برصيد 18 هدفا.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى أمام السنغال 3-1، فيما تلقى منتخب العراق خسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1.

ويلتقي منتخبا النرويج والسنغال في الجولة الثانية لحساب نفس المجموعة، الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء.

منتخب فرنسا توج بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998، و2018، فيما تأهل منتخب العراق لأول مرة لكأس العالم منذ 40 عاما، حيث يعود الظهور الأخير لأسود الرافدين في مونديال 1986 في المكسيك.

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