ألفاريز: طلبت من أتلتيكو مدريد الرحيل

اعترف خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد أنه طلب من مسؤولي النادي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوليان ألفاريز النادي : أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد

وقال اللاعب الأرجنتين عبر شبكة ESPN: "ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر، لكنني لا أستطيع إخفاءه أيضا، أحاول أن أكون شخصا صادقا".

وأتم "تحدثت مع المسؤولين في أتلتيكو مدريد، وأعتقد أن أفضل شيء للجميع هو رحيلي، أريد أن أحقق حلما".

ويعمل برشلونة على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الصيفي المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

وكان برشلونة تقدم بعرض رسمي لأتلتيكو مدريد لضم ألفاريز في وقت سابق.

ورفض الروخيبلانكوس العرض بطريقة ساخرة.

وبدأ الأمر بطريقة ساخرة إذ نشر حساب النادي على منصة "أكس" صورة لامين يامال مرتديا قميص أتلتيكو مدريد وكتب: "أرسلنا فاكسًا إلى برشلونة تتضمن 4 تذاكر لحفل باد باني غدًا، واشتراكًا سنويًا في صحيفة ABC، وكيس بذور عباد الشمس، وفي انتظار الرد لنحضر أنفسنا للإعلان".

وأيضا أعلن ريال مدريد من قبل بإرساله عرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد لضم خوليان، إلا أنه قوبل بالرفض.

وانضم خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد صيف 2024 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وينتهي عقده صيف 2030 مع شرط جزائي يصل إلى 500 مليون يورو.

وخاض المهاجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 44 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

وشارك مع الروخيبلانكوس منذ انضمامه في 101 مباراة مسجلا 46 هدفا وصنع 17 آخرين.