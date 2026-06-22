انتهت كأس العالم - فرنسا (3)-(0) العراق.. نهاية المباراة

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 23:51

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا أمام العراق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا أمام العراق في الجولة الثانية لحساب المجموعة التاسعة بكأس العالم.

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وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى أمام السنغال 3-1، فيما تلقى منتخب العراق خسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1.

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ويلتقي منتخبا النرويج والسنغال في الجولة الثانية لحساب نفس المجموعة، الساعة الثالثة فجر يوم الثلاثاء.

منتخب فرنسا توج بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998، و2018، فيما تأهل منتخب العراق لأول مرة لكأس العالم منذ 40 عاما، حيث يعود الظهور الأخير لأسود الرافدين في مونديال 1986 في المكسيك.

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ق 66: جووووول عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الثالث لفرنسا بعد انفراده بالحارس.

ق 54: جوووووول مبابي يضيف الهدف الثاني لفرنسا بعد خطأ قاتل من بناء الكرة من الخلف ليمررها ديمبيلي إلى مبابي الذي أسكن الكرة الشباك.

بداية الشوط الثاني

استئناف المباراة بعد توقف 120 دقيقة

استئناف المباراة الساعة 3:00 بعد توقف تجاوز 120 دقيقة

تأجيل استئناف الشوط الثاني بسبب الأحوال الجوية.

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا 1-0

ق 42: انطلاقة رائعة من كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء قبل التدخل الرائع من حسين علي مدافع العراق.

ق 38: انطلاقة من باركولا ليمرر إلى كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء، ولكن الدفاع العراقي تدخل.

ق 27: محاولة هجومية عراقية بعد كرة عرضية لعبها علي الحمادي رأسية مرت بجوار المرمى الفرنسي.

ق 26: تبديل مبكر للعراق بخروج أيمن حسين ودخول علي الحمادي بدلا منه.

ق 14: جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى

ق 6: بطاقة صفراء لـ أمير العماري بعد عرقلة كيليان مبابي.

ق 1: تسديدة من كوني من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار قائم العراق.

بداية المباراة

فرنسا العراق كأس العالم
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