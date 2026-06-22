كأس العالم - ليساندرو: لا توجد كلمات لوصف ميسي.. ولا يمكن مقارنته

انهال ليساندرو مارتينيز لاعب الأرجنتين بالمديح على زمليه ليونيل ميسي.

وقاد ميسي فريقه للفوز على النمسا بهدفين دون رد سجلهما الأفضل في التاريخ خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال ليساندرو مارتينيز عبر بي إن سبورتس: "انتصرنا عن استحقاق على النمسا في مباراة صعبة وتأهلنا لدور الـ 32".

وأضاف "لا توجد كلمات لوصف ميسي، علينا أن نستمتع به، ولا يجب أن نقارنه بأي أحد آخر، فخر لنا أن نستمتع به".

وأتم "نحن متحدون دائما في جميع المباريات وأمام كل المنافسين، لا يجب أن نخسر تواضعنا".

وأصبح ليونيل ميسي الآن هو الهداف التاريخي لـ كأس العالم منفردا وبرصيد 18 هدفا، وذلك بعد هدفين جديدين في شباك النمسا.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة هي الثالثة التي يهدرها في كأس العالم تاريخيا، لكنه عاد وسجل الأول أيضا بنفسه في الدقيقة الـ39.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه الثنائية، وصل ميسي إلى 18 هدفا في كأس العالم تاريخيا، كهداف تاريخي للبطولة منفردا على حساب الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفا، بجانب وصوله إلى الهدف الخامس في هذه النسخة حتى الآن كهداف لتلك النسخة.

وأصبحت النمسا هي المنتخب الـ12 الذي يهز ميسي شباكه في كأس العالم بمشاركته السادسة بالبطولة بعد منتخبات صربيا ومونتنيجرو، والبوسنة والهرسك، وإيران، ونيجيريا، والسعودية، والمكسيك، وأستراليا، وهولندا، وكرواتيا، وفرنسا، والجزائر.

وبشكل عام، وصل ميسي -38 عاما- إلى الهدف 123 بقميص الأرجنتين في مباراته الـ201 دوليا.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ 32 بعد صدارة المنتخب لمجموعته بـ 6 نقاط.

وتوقف رصيد النمسا في المركز الثاني بـ 3 نقاط، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر في المركزي الثالث والرابع الترتيب دون رصيد.

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