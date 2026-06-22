رايس: عدد المباريات في الجدول جنوني ومبالغ فيه

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

انتقد ديكلان رايس لاعب أرسنال عدد المباريات في الجدول خلال الموسم.

ديكلان رايس

النادي : أرسنال

ويتواجد ديكلان رايس رفقة منتخب إنجلترا خلال بطولة كأس العالم 2026.

وقال اللاعب الإنجليزي عبر صحيفة تليجراف: "إنه عدد مبالغ فيه من المباريات، الجدول كان جنونيا، لكن ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ لا يمكنك أن تجلس وتشتكي".

أخبار متعلقة:
رايس: تأقلمنا مع الأجواء قبل انطلاق كأس العالم.. ودرجة الحرارة لم تعد مشكلة الآن رايس: شعرت أننا سنفوز على أتلتيكو رايس: الخسارة من مانشستر سيتي لم تؤثر علينا.. ويتبقى 4 نهائيات رايس: التأهل لنصف النهائي إنجاز كبير.. ونريد الوصول للنهائي

وأتم "علينا فقط أن نواصل المضي قدما من أجل لحظات مثل تلك التي عشتها عندما فزت بالدوري الإنجليزي".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 55 مباراة مع أرسنال ولقاء مع إنجلترا في كأس العالم 2026.

وسجل رايس 5 أهداف وصنع 11 آخرين.

وتوج رايس ببطولة الدوري الإنجليزي مع أرسنال في الموسم المنصرم، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا من باريس سان جيرمان.

أرسنال إنجلترا ديكلان رايس
نرشح لكم
كأس العالم - ليساندرو: لا توجد كلمات لوصف ميسي.. ولا يمكن مقارنته كأس العالم – ميسي: لم أفكر في أن أكون الهداف التاريخي لأننا نريد الفوز فقط أنصفت التاريخ يا ليو توتو سبورت – اجتماع منتظر بين يوفنتوس ووكيل كيسيه بعد هبوطه مع مايوركا.. ديميكليس مدربا لـ لايبزج سبورت: إينياكي بينيا يقترب من باناثانايكوس مالاجو يفوز في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كأس العالم - لاعب نيوزيلندا: كنت أستحق الحصول على خطأ قبل هدف مصر الثاني
أخر الأخبار
كأس العالم - ليساندرو: لا توجد كلمات لوصف ميسي.. ولا يمكن مقارنته دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - القوة الضاربة تقود هجوم فرنسا.. و3 تبديلات في العراق 2 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – ميسي: لم أفكر في أن أكون الهداف التاريخي لأننا نريد الفوز فقط 8 دقيقة | في المونديال
أنصفت التاريخ يا ليو 38 دقيقة | في المونديال
وزير الرياضة: لدينا جيل جديد يمنحنا الأمل.. والفوز أمام نيوزيلندا ليست النهاية 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تأخر فتح بوابات ملعب مباراة فرنسا والعراق لسوء الأحوال الجوية 46 دقيقة | في المونديال
رايس: عدد المباريات في الجدول جنوني ومبالغ فيه ساعة | الكرة الأوروبية
قف وصفق للأفضل.. ليونيل ميسي هداف كأس العالم التاريخي 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531591/رايس-عدد-المباريات-في-الجدول-جنوني-ومبالغ-فيه