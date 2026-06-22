رايس: عدد المباريات في الجدول جنوني ومبالغ فيه

انتقد ديكلان رايس لاعب أرسنال عدد المباريات في الجدول خلال الموسم.

ديكلان رايس النادي : أرسنال

ويتواجد ديكلان رايس رفقة منتخب إنجلترا خلال بطولة كأس العالم 2026.

وقال اللاعب الإنجليزي عبر صحيفة تليجراف: "إنه عدد مبالغ فيه من المباريات، الجدول كان جنونيا، لكن ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ لا يمكنك أن تجلس وتشتكي".

وأتم "علينا فقط أن نواصل المضي قدما من أجل لحظات مثل تلك التي عشتها عندما فزت بالدوري الإنجليزي".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 55 مباراة مع أرسنال ولقاء مع إنجلترا في كأس العالم 2026.

وسجل رايس 5 أهداف وصنع 11 آخرين.

وتوج رايس ببطولة الدوري الإنجليزي مع أرسنال في الموسم المنصرم، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا من باريس سان جيرمان.