قف وصفق للأفضل.. ليونيل ميسي هداف كأس العالم التاريخي

كأوراق الشجر في الخريف، تتساقط الأرقام أمام ليونيل ميسي الذي يعيش ربيع عمره مع المنتخب وإن أتى متأخرا.

وفي رقم جديد بين أرقام عدة أصبحت مدونة بإسمه، أصبح ليونيل ميسي الآن هو الهداف التاريخي لـ كأس العالم منفردا وبرصيد 17 هدفا، وذلك بعد هدف جديد في شباك النمسا.

سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول ضد النمسا في المباراة الجارية حاليا بينهما، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من كأس العالم 2026.

ميسي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة هي الثالثة التي يهدرها في كأس العالم تاريخيا، لكنه عاد وسجل الأول أيضا بنفسه في الدقيقة الـ39.

وأرسل فاكوندو ميدينا عرضية أرضية، تركها تياجو ألمادا تمر بين قدميه، ليسددها ميسي مباشرة في مرمى ألكساندر شلاجر مسجلا الأول لراقصي التانجو.

وبهذا الهدف، وصل ميسي إلى 17 هدفا في كأس العالم تاريخيا، كهداف تاريخي للبطولة منفردا على حساب الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفا، بجانب وصوله إلى الهدف الرابع في هذه النسخة حتى الآن كهداف لتلك النسخة حتى الآن.

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جملة كروية رائعة بين لاعبي الأرجنتين تنتهي بإنهاء أكثر من رائع من ليونيل ميسي 🎯pic.twitter.com/xheQDCBbq2 — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2026

وأصبحت النمسا هي المنتخب الـ12 الذي يهز ميسي شباكه في كأس العالم بمشاركته السادسة بالبطولة بعد منتخبات صربيا ومونتنيجرو، والبوسنة والهرسك، وإيران، ونيجيريا، والسعودية، والمكسيك، وأستراليا، وهولندا، وكرواتيا، وفرنسا، والجزائر.

وبشكل عام، وصل ميسي -38 عاما- إلى الهدف 121 بقميص الأرجنتين في مباراته الـ201 دوليا.

وتأتي قائمة هدافي كأس العالم تاريخيا حاليا كالتالي:

1-ليونيل ميسي (الأرجنتين) - 17 هدفا.

2-ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) - 16 هدفا.

3-رونالدو نازاريو (البرازيل) - 15 هدفا.

4-كيليان مبابي (فرنسا) 14 هدفا.

5-جيرد مولر (ألمانيا) - 14 هدفا.