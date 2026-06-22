تطبيق زملكاوي يعلن إنهاء قضية سامسون أكينيولا
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 20:43
كتب : FilGoal
أعلن تطبيق زملكاوي انتهاء أزمة مستحقات سامسون أكينيولا.
سامسون أكينيولا
النادي : كاظمة
وأشار التطبيق إلى أن مسؤولو الزمالك قد قاموا بتسوية الفضية المرفوعة ضد النادي من قبل اللاعب البينيني.
وسدد الزمالك قسط من المستحقات المتأخرة لسامسون وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين.
ومن المنتظرة أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع القضية من قائمة القضايا على الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وكان فيفا قد أضاف قضية سامسون لقضايا إيقاف قيد الزمالك في يوم 13 مايو الماضي.
صاحب الـ 26 عاما سبق له اللعب بقميص الزمالك لمدة موسمين ورحل في 2024.
ويلعب سامسون حاليا مع فريق كاظمة الكويتي.
وسبق لسامسون المشاركة في 37 مباراة بقميص الزمالك وسجل 5 أهداف وصنع آخر.
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