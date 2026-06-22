بعد رفض الأمن.. إبراهيم حسن يعلن موعد مغادرة منتخب مصر إلى سبوكين

كشف إبراهيم حسن مدير المنتخب، عن موعد مغادرة بعثة منتخب مصر، مدينة فانكوفر الكندية للعودة إلى مقر إقامة المنتخب في مدينة سبوكين الأمريكية.

وأوضح إبراهيم حسن في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة "المنتخب سيغادر في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت كندا، الثانية عشرة والنصف منتصف الليلة بتوقيت القاهرة، على متن طائرة خاصة، وفرها الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) إلى مدينة سبوكين الأمريكية."

ونجح منتخب مصر في الفوز أمام نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم.

وأوضح حسن إلى أن رحلة الطيران من مدينة فانكوفر إلى سبوكين، تستغرق 45 دقيقة.

ويستضيف ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، مباراة مصر وإيران.

وكشف إبراهيم حسن في وقت سابق إلى أن الجهات الأمنية رفضت طلب إقامة المنتخب في مدينة سياتل كما كان مقررا بعد مباراة نيوزيلندا في كأس العالم.

وأضاف إبراهيم حسن أن المنتخب كان يرغب في السفر مباشرة إلى سياتل حفاظا على اللاعبين من إجهاد السفر بسبب كثرة التنقلات.

وتقام مباراة مصر وإيران في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد التعادل أمام بلجيكا، والفوز أمام نيوزيلندا.

ويحل منتخب إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين، متفوقا بفارق الأهداف أمام بلجيكا صاحبة نفس الرصيد.

فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا المجموعة بنقطة وحيدة.