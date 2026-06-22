بعد 16 عاما.. كاناليس يعود لراسينج سانتاندير

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

سيرجيو كاناليس - ريال بيتيس

أعلن نادي راسينج سانتاندير الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى، التعاقد مع سيرجيرو كاناليس لاعب مونتيري المكسيكي.

سيرخيو كاناليس

النادي : راسينج سانتاندير

راسينج سانتاندير

ويعود كاناليس إلى راسينج بعد رحيله عن النادي ب 16 عاما.

وكانت عودة كاناليس صاحب الـ 35 عاما إلى راسينج سانتاندير متوقعة منذ فترة، خاصة بعد صعود الفريق إلى الليجا، قبل أن يعلن النادي رسميًا ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مونتيري المكسيكي.

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وقال مانولو هيجيرا رئيس النادي إن التعاقد مع كاناليس يمثل إضافة كبيرة من الناحية الفنية، إلى جانب كونه استعادة لأحد أساطير النادي.

وبدأ كاناليس مسيرته الكروية في أكاديمية راسينج سانتاندير، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، ثم تألق خلال موسم 2009-2010 لينتقل بعدها إلى ريال مدريد.

ولعب كاناليس بعد ذلك في صفوف فالنسيا وريال سوسيداد وريال بيتيس، كما مثّل منتخب إسبانيا، رغم معاناته من ثلاث إصابات بقطع في الرباط الصليبي خلال مسيرته.

وقضى كاناليس المواسم الثلاثة الأخيرة مع مونتيري، قبل أن يعود إلى راسينج سانتاندير استعدادًا لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.

ويضم راسينج سانتاندير ضمن صفوفه بلال عطية لاعب منتخب الناشئين والمعار من الأهلي لمدة موسم.

وشارك كاناليس خلال الموسم الماضي برفقة مونتيري في 32 مباراة وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصنع 5.

الدوري الإسباني راسينج سانتاندير سيرخيو كاناليس
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