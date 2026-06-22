للمرة الثالثة.. ميسي يهدر ركلة جزاء في كأس العالم

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 20:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - كأس العالم

أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لـ الأرجنتين ضد النمسا بعد قرار أمين عمر الحكم المصري بمساعدة تقنية الفيديو.

وتحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعدما ارتكب اثنين من مدافعي النمسا عرقلة ضد لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء.

أمين عمر أشار باستكمال اللعب، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي يتواجد عليها خميس المري الحكم القطري، والمصري محمود عاشور كحكم فيديو مساعد، قرر احتساب ركلة جزاء لـ الأرجنتين.

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ليونيل ميسي تقدم لتنفيذ ركلة الجزاء، لكنه أهدرها خارج المرمى، لتكون ثالث ركلة جزاء يهدرها البرغوث الأرجنتيني في كأس العالم تاريخيا.

وتعد تلك هي الركلة الثالثة التي يهدرها ميسي في كأس العالم تاريخيا بعدما أهدر سابقا ضد آيسلندا في كأس العالم 2018، وضد بولندا في كأس العالم 2022.

في المقابل، سجل صاحب الـ38 عاما أربع ركلات جزاء من قبل في كأس العالم ضد السعودية، وهولندا، وكرواتيا، وفرنسا في كأس العالم 2022، أي أنه سجل 4 ركلات وأهدر ثلاث آخرين.

وأهدر ميسي فرصة الانفراد بلقب هداف كأس العالم التاريخي بعدما تجمد رصيده عند 16 هدفا بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه أسطورة ألمانيا، في انتظار هدف فض الشراكة.

وتلعب الأرجنتين مع النمسا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة، والتي يتواجد فيها أيضا منتخبا الجزائر والأردن.

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