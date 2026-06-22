توتو سبورت – اجتماع منتظر بين يوفنتوس ووكيل كيسيه

ينتظر يوفنتوس عقد اجتماعا مع وكيل فرانك كيسيه لاعب أهلي جدة السعودي السابق.

فرانك كيسي النادي : الأهلي يوفنتوس

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس يستعد لعقد اجتماع مع وكيل الإيفواري فرانك كيسيه لبحث إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى يوفنتوس بقيادة لوتشيانو سباليتي إلى تدعيم خط وسط الفريق.

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة في أغسطس 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في أكثر من 100 مباراة بقميص أهلي جدة، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي 3 ألقاب تمثلت في دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.

كما سجل 26 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة خلال مسيرته مع الفريق.