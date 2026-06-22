بعد هبوطه مع مايوركا.. ديميكليس مدربا لـ لايبزج

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 19:40

كتب : FilGoal

الأرجنتيني مارتن ديميكليس

أعلن نادي لايبزج تعيين الأرجنتيني مارتن ديميكليس مدربا للفريق.

ووقع ديميكليس على عقد مع لايبزج لمدة موسمين حتى عام 2028.

وسيشارك ديميكليس مع الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

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وقال ديميكليس عبر موقع النادي: "لقد اقتنعت من خلال مناقشاتي مع النادي ورؤيته الرياضية، لايبزج ناد طموح يملك هوية واضحة ومواهب مميزة وإصرارا على مواصلة التطور في أعلى المستويات، وهذا بالظبط نوع التحدي الذي كنت أبحث عنه".

وواصل "أتطلع بشدة إلى قيادة لايبزج في دوري الأبطال واختبار أنفسنا أمام أفضل فرق أوروبا، هذا المكان الذي ينتمي إليه فريق يملك طموح وجودة لايبزج".

ويتولى ديميكليس تدريب لايبزج خلفا لجيسي مارس المدرب السابق.

وكانت المحطة الأخيرة لديميكليس مع ريال مايوركا والذي قاده خلال الـ 12 مباراة الأخيرة بالموسم الماضي.

وحاول ديميكليس قيادة مايروكا لتفادي الهبوط ولكنه لم ينجح في المهمة.

وقاد ديميكليس، مايوركا في 12 مباراة وتمكن الفريق معه من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4.

مارتن ديميكليس لايبزج الدوري الألماني
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