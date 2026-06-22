تشكيل كأس العالم – ميسي يقود الأرجنتين.. وسابيتزر أساسي مع النمسا

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 18:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل بهدفه الثالث ضد الجزائر

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين تشكيل فريقه الأساسي ضد النمسا.

وتقام المباراة بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتلعب المباراة على ملعب أرلينجتون في أمريكا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - لاعب نيوزيلندا: كنت أستحق الحصول على خطأ قبل هدف مصر الثاني كأس العالم - زيزو: الجماهير كانت مصدر قوتنا.. والحكاية مستمرة كأس العالم - المكسيكية كاتيا جارسيا تقود مباراة تونس وهولندا كأس العالم - بعد استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يطير إلى المكسيك لدعم الكونغو ضد كولومبيا

ويقود ليونيل ميسي منتخب التانجو للمباراة الثانية على التوالي بعدما قاد الفريق للفوز على الجزائر في الجولة الأولى 3-0.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناويل مولينا – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – فاكوندو ميدينا.

الوسط: رودريجو دي بول – ألكسيس ماك أليستر – إنزو فيرنانديز

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – تياجو ألمادا

وعلى الجانب الآخر، أعلن رالف رانجنيك مدرب النمسا، تشكيل فريقه الأساسي.

ويلعب مارسيل سابيتزر بشكل أساسي، بينما يجلس ماركو أرناوتوفيتش على مقاعد البدلاء.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: ألكساندر شلاجر.

الدفاع: كونراد لايمر - كيفن دانسو – ستيفان بوش – ديفيد ألابا.

الوسط: نيكولاس سيوالد – شافير شلاجر.

أمامهما: رومانو شميد – بول فانر – مارسيل سابيتزر.

الهجوم: مايكل جريجوريتش.

ويتواجد منتخبا الأردن والجزائر رفقة الأرجنتين والنمسا في المجموعة.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع النمسا، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر دون رصيد من النقاط.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم النمسا
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) النمسا.. ميسي يهدر ركلة جزاء كأس العالم - لاعب نيوزيلندا: كنت أستحق الحصول على خطأ قبل هدف مصر الثاني كأس العالم - زيزو: الجماهير كانت مصدر قوتنا.. والحكاية مستمرة كأس العالم - المكسيكية كاتيا جارسيا تقود مباراة تونس وهولندا كأس العالم - بعد استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يطير إلى المكسيك لدعم الكونغو ضد كولومبيا كأس العالم - كورتوا: لم نسجل ضد إيران بسبب الحارس.. ونتوقع مباراة مماثلة ضد نيوزيلندا كأس العالم - غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة كأس العالم - عمورة يغيب عن الجزائر في باقي مرحلة المجموعات
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) النمسا.. ميسي يهدر ركلة جزاء 25 دقيقة | في المونديال
بعد هبوطه مع مايوركا.. ديميكليس مدربا لـ لايبزج 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - النصر يعلن تعاقده مع 3 لاعبين للموسم الجديد ساعة | القسم الثاني
تشكيل كأس العالم – ميسي يقود الأرجنتين.. وسابيتزر أساسي مع النمسا ساعة | في المونديال
تقارير: برشلونة يحدد 4 بدائل حال فشل ضم جوليان ألفاريز أو هاري كين ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: إينياكي بينيا يقترب من باناثانايكوس ساعة | الكرة الأوروبية
مالاجو يفوز في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد: حصلنا على الأرض اللازمة لبناء ملعب جديد بسعة 100 ألف متفرج 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة
/articles/531580/تشكيل-كأس-العالم-ميسي-يقود-الأرجنتين-وسابيتزر-أساسي-مع-النمسا