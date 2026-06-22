تشكيل كأس العالم – ميسي يقود الأرجنتين.. وسابيتزر أساسي مع النمسا

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين تشكيل فريقه الأساسي ضد النمسا.

وتقام المباراة بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتلعب المباراة على ملعب أرلينجتون في أمريكا.

ويقود ليونيل ميسي منتخب التانجو للمباراة الثانية على التوالي بعدما قاد الفريق للفوز على الجزائر في الجولة الأولى 3-0.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناويل مولينا – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – فاكوندو ميدينا.

الوسط: رودريجو دي بول – ألكسيس ماك أليستر – إنزو فيرنانديز

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – تياجو ألمادا

وعلى الجانب الآخر، أعلن رالف رانجنيك مدرب النمسا، تشكيل فريقه الأساسي.

ويلعب مارسيل سابيتزر بشكل أساسي، بينما يجلس ماركو أرناوتوفيتش على مقاعد البدلاء.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: ألكساندر شلاجر.

الدفاع: كونراد لايمر - كيفن دانسو – ستيفان بوش – ديفيد ألابا.

الوسط: نيكولاس سيوالد – شافير شلاجر.

أمامهما: رومانو شميد – بول فانر – مارسيل سابيتزر.

الهجوم: مايكل جريجوريتش.

ويتواجد منتخبا الأردن والجزائر رفقة الأرجنتين والنمسا في المجموعة.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع النمسا، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر دون رصيد من النقاط.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.