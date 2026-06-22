تقارير: برشلونة يحدد 4 بدائل حال فشل ضم جوليان ألفاريز أو هاري كين

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

ألفاريز - أتلتيكو مدريد

يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما تعثرت محاولاته لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، إلى جانب رفض هاري كين الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، وضع أربعة أسماء على قائمة البدائل لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ويعد الفرنسي الشاب جونيور كروبي أحد الخيارات المطروحة، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع بورنموث بتسجيله 13 هدفًا في 33 مباراة، إلا أن صغر سنه (19 عامًا) يجعل الصفقة محفوفة ببعض المخاطرة.

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كما يدرس برشلونة التعاقد مع ميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد، الذي يعيش فترة مميزة هذا الموسم بعدما سجل 18 هدفًا، مستفيدًا من خبرته في الدوري الإسباني ومعرفته بعدد كبير من لاعبي برشلونة من خلال المنتخب الإسباني.

ويتابع النادي الكتالوني أيضًا البرتغالي جونزالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان، خاصة أن اللاعب يرتبط بوكالة خورخي مينديز، ما قد يسهل المفاوضات بين الطرفين.

أما الاسم الرابع فهو السلوفيني بنيامين سيسكو، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي سجل 12 هدفًا خلال موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي بعد انتقاله من لايبزيج.

ورغم دراسة هذه البدائل، لا يزال جوليان ألفاريز وهاري كين يمثلان الأولوية لبرشلونة، بينما يواصل ديكو المفاضلة بين التعاقد مع نجم عالمي مقابل مبلغ ضخم أو ضم مهاجم بتكلفة أقل من بين الأسماء الأربعة المطروحة.

برشلونة خوليان ألفاريز
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